¿Se va a Televisa? Tras regresar a 'VLA', Vanessa Claudio dejaría TV Azteca; se uniría a 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de que se confirmara que Marisol González va a dejar el programa Hoy en próximos días, se dice que será Tania Rincón su reemplazo, sin embargo, ahora señalan que Vanessa Claudio podría ocupar dicho lugar en Televisa, ¿a caso va a dejar TV Azteca tras regresar a Vega la Alegría?

La semana pasada la exreina de belleza volvió como conductora invitada al matutino del Ajusco, causando un gran revuelo entre los espectadores, pues comenzaron a pedir la salida de Laura G para que ella se quedara en su lugar.

Pero, todo parece indicar que Claudio no está valorando la opción de permanecer a Venga la Alegría, pues según informes de Álex Kaffie, la conductora recibió una invitación de Andrea Rodríguez, productora del matutino de San Ángel, para estar con ellos toda una semana.

Aunque no dio una fecha exacta, el columnista recalcó que le pidieron que se reportara lo "más pronto" que se pudiera, lo que indica que aún no da una respuesta a la invitación, por lo que aún no es seguro que vaya a estar presente en Hoy.

Me entero que en su reciente visita a CDMX (ocurrida la hebdómada pasada), Vanessa Claudio recibió de Televisa la invitación para estar en 'Hoy' como conductora invitada toda una semana. Sí, la exconductora de Venga la Alegría que, repito, estuvo en la capital del país, fue contactada por la televisora de San Ángel con el fin de que participe "lo más pronto que puedas" a manera de conductora invitada en el matutino de Las Estrellas", reveló Kaffie.

De igual manera dejó en claro que la invitación es para ver los niveles de audiencia que podría atraer su presencia, ya que se encuentra en búsqueda del sustituto de González, lo que significaría que el lugar de Rincón no está seguro como se decía hace semanas.

Tengo entendido que Televisa tiene a Tania Rincón como principal candidata para sustituir en 'Hoy' a Marisol González (que deja el programa el 16 del mes en curso), sin embargo la invitación que se le está haciendo a Vanessa Claudio me hace pensar que la televisora quiere tener otras opciones", concluyó.

