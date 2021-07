¡Tensión en Televisa! En 'Hoy', Livia Brito rechaza ser novia de José Ron

Ciudad de México.- La famosa y polémica actriz, Livia Brito, de nueva cuenta dio mucho de que hablar y elevó las tensiones en Televisa, pues en pleno programa en vivo de Hoy fue contundente y no dio lugar a réplicas al rechazar ser novia del guapo actor, José Ron.

La mañana de este lunes 5 de julio, Livia y José estuvieron de invitados para promocionar el comienzo de La Desalmada, al igual que Eduardo Santamarina, por lo que los conductores no dudaron en cuestionar sobre su vida personal.

Pero, quien fue más directa y puso a sudar a los jóvenes fue Andrea Legarreta, ya que les cuestionó de su relación pasada y agregó que si ellos consideraban la posibilidad de darse una segunda oportunidad en el amor, causando un gran revuelo.

Ante esto, Brito, al igual que Ron, rápidamente negó que pudieran regresar y hasta cambió el tema dando a entender que no hablarían al respecto y nada que no consistiera en el tema de la novela de José Alberto 'El Güero' Castro.

No, no, no... Mejor pregúntenle a José cómo le ha ido con la montada", expresó rápidamente Livia.