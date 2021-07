¡Tras las rejas! Tras afirmar que es inocente, vinculan a proceso a YosStop por pornografía infantil

Ciudad de México.- La youtuber YosStop, cuyo nombre real es Yoselinne Hoffman, es vinculada a proceso luego de haber sido detenida por el delito de pornografía infantil tras la denuncia interpuesta en su contra por la joven Ainara Suárez Olvera.

Ainara fue abusada por cuatro jóvenes en 2018 cuando era menor de edad y la influencer habló de la violación en su canal de YouTube, admitiendo incluso que ella tenía el video en su posesión. La youtuber además hizo comentarios despectivos contra la víctima.

Ahora, a casi una semana de haber sido arrestada, la youtuber compareció en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y un juez consideró que la Fiscalía de la CDMX aportó pruebas suficientes para procesarla por el delito de pornografía infantil y la vincularon a proceso.

Según información del periodista Carlos Jiménez, la influencer se quedará presa en la penitenciaría femenil de Santa Martha Acatitla. De acuerdo con lo que publicó en Twitter, la Fiscalía aportó evidencia suficiente para que le refrendaran prisión preventiva oficiosa.

Aunque apenas hace unos días la youtuber utilizó Instagram para mandar un mensaje desde el reclusorio, asegurando que ella no era alguien peligroso ni culpable del delito que se le acusaba.

Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable", escribió.