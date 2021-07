Andrés García Jr. revela detalles de su infancia al lado de Luis Miguel en 'Suelta la Sopa'

Ciudad de México.- Andrés García Jr. recapituló algunas de las historias que vivió en su infancia junto a Luis Miguel, y habló del momento en que dejaron de ver a Marcela Basteri, madre del cantante, durante la entrevista que brindó en el programa Suelta la Sopa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras contar que vivió una niñez muy normal al lado de Luis Miguel y otros amigos de esa época, García Jr. recordó a la mamá de 'El Sol' y así la describió:





"De ella guapísima la señora, italiana divina. Eran super cool, me acuerdo que tenía siempre unos frascos de berenjenas en conservas y cocinaba mucho, entonces la comida en su casa era maravillosa, y entonces siempre había esos olores en la cocina y en la casa. Las mamás eran mamás de todos, mi mamá regañaba a todos, Marcela regañaba a todos, éramos una comunidad de niños bastante traviesos".



Al momento de ser cuestionado sobre si recordaba día en que Marcela Basteri se ausentó de su hogar, el hijo de Don Andrés García contó:

A nosotros siempre nos habían dicho que ella se fue a vivir a Italia, y años después empezaron ciertos rumores, pero uno no piensa eso, son cosas que uno no quiere hablar, son cosas que duelen, entonces especialmente los niños tendemos a no exteriorizar esas cosas y más en esa época".

Dejando entrever que nunca charló del delicado tema con el intérprete nacionalizado mexicano, Andrés narró uno de los instantes en que LuisMi se sinceró con él sobre su fama cuando empezaba a ser reconocido en el mundo por su voz.





"También para él era algo nuevo, una de las cosas que también me acuerdo mucho que él me dijo, precisamente en esos momentos en España, (me dijo) 'me siento como una canción de Barbra Streisand’, que se llama creo que Somewhere, las letras dicen:

yo soy un ave que canta para el mundo, pero quién canta para mí”, esa es la parte que de Luis Miguel que la gente debe de entender, que él siempre quiso compartir su voz y hacer una pequeña diferencia en el corazón de la gente, con su voz, y eso sí lo logró", confesó el actor.

Fuente: Agencia México