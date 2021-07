Angelique Boyer sorprende al dedicar cariñoso mensaje de cumpleaños a Sebastián Rulli

Ciudad de México.- Angelique Boyer celebró el cumpleaños 46 de Sebastián Rulli, con quien contrajo matrimonio en 2014, luego de que entre ellos surgiera el amor a partir de que protagonizaron varias telenovelas juntos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Con palabras dulces, la actriz de Teresa (2010) y Lo que la vida me robó (2019) demostró que sigue enamorada como el primer día y aprovechó esta fecha tan especial para gritarlo a los cuatro vientos.

A través de Instagram compartió un video en el que desfilan múltiples fotografías en las que se les ve disfrutar de sus viajes, fiestas o cenando en algún restaurante. Además, le escribió un emotivo mensaje en el que enlista los detalles que ama de él, así también, le agradece por los momentos especiales.

Hoy es tu cumpleaños y doy gracias a la vida porque entre millones de personas te encontré a ti, entre todas las circunstancias que podían pasar, me pasaste tu. Gracias amor, me has enseñado a ver cosas de la vida que no veía, a ser más feliz y vivir intensamente".