¡Escándalo en Televisa! Acusan a Julián Gil de engañar a su novia Valeria Marín: "Es un ojo alegre"

Ciudad de México.- Julián Gil se encuentra metido en tremendo escándalo debido a que este martes 6 de julio la revista TVNotas sacó a la luz que el famoso actor estaría engañando a su novia Valeria Marín.

Un supuesto amigo del galán de Televisa brindó una entrevista al mencionado medio y aquí contó que el famoso le ha estado viendo la cara a su actual pareja, pues buscaría a otras mujeres en las redes sociales y les solicitaría contenido íntimo.

La revista aseguró que hasta su redacción llegaron unas capturas de pantalla en donde supuestamente el ex de Marjorie de Sousa conversa con una mujer y le pide que le mande videos y fotos.

Sin embargo, el supuesto amigo de Gil señaló que no puede confirmar que el actor de ¿Qué le pasa a mi familia? se vea físicamente con las mujeres que conoce en las redes.

Julia´n dice que ‘si no toco, no es infidelidad’, pero si estuviera tan seguro, no hari´a esto a espaldas de Valeria, porque como te dije antes, ella no sabe lo que él hace en las redes", añadió.