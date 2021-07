FUERTE VIDEO: Captan brutal muerte de actriz para adultos de 29 años; descubren macabro mensaje

San Petersburgo, Rusia.- Una estrella de filmes para adultos en sitios como PornHub y modelo de la plataforma Only Fans cayó del piso 22 de un edificio y murió. Captan en video su muerte y los minutos previos a esta, la cual ha despertado preguntas debido a las extrañas circunstancias que rodean al caso.

Kristina Lisina, cuyo nombre artístico era 'Kristina the Foxx', fue encontrada muerta la semana pasada. La joven actriz 'nopor' solo tenía 29 años.

Fue su novio, quien se identificó como Rustam M. en redes, quien compartió la noticia de su muerte a sus seguidores mientras pedía apoyo para cubrir los gastos funerarios.

La Policía, quienes investigan la muerte, dicen que fue encontrada con una moneda en sus manos, la cual estaba inscrita con el mensaje:

Sus últimos momentos con vida fueron captados por cámaras de seguridad del edificio. En ellos la joven aparece vestida con shorts y una sudadera con capucha mientras come papas fritas.

Kristina aparece en el ascensor y todo parece ir normal, hasta que poco después se muestra una imagen de la actriz ya sin vida, tendida frente al edificio luego de caer.

Por otro lado, las circunstancias que rodean su muerte se tornaron aún más extrañas con los testimonios de sus amigos, quienes dijeron que en semanas recientes la joven había estado hablando de sentirse sola y querer empezar una familia.

Recientemente había comprado un departamento, aunque no está claro si este era el mismo departamento del cual cayó. El Comité Ruso de Investigación y la Policía investigan su muerte, pero no se han pronunciado sobre el caso.

Antes de morir, reportes indican que la joven decía que quería formar una familia y "sentirse amada". La originaria de Siberia dijo en una entrevista que entró a la industria del 'nopor' luego de que no pudiera encontrar alegría en su trabajo en un banco.

Me mudé a San Petersburgo y trabajé en un banco por 5 días. Ahí me di cuenta que no estaba interesada. No sabía de qué hablar con esta gente, por eso entré al 'nopor'", dijo.