Tras estar preso por golpear a Tefi Valenzuela, Eleazar Gómez llega a Telemundo: "Me siento pleno"

Ciudad de México.- La mañana de este martes 6 de julio el actor Eleazar Gómez apareció públicamente por primera vez en Telemundo luego de pisar la cárcel después de que en noviembre de 2020 un juez lo vinculó a proceso por el delito de violencia familiar equiparada en contra de su exnovia Tefi Valenzuela.

El exgalán de Televisa acudió al matutino hoy Día para hablar de la felicidad que le produce estar promocionando su nuevo sencillo. "Desde Cero es una canción que he trabajado desde hace mucho tiempo, con mucho cariño, con mucho amor, y para toda la gente, entonces es importante para mí estar hoy aquí para presentarles este tema".

Posteriormente, el hermano de Zoraida Gómez confesó cómo se siente tras algunos meses de haber recuperado su libertad.

Contento, sería difícil decir lo contrario, me siento muy contento, me siento bastante pleno y me siento feliz de poder estar con mi familia, de poder otra vez volver a compartir con mi familia, que siempre han sido el pilar de mi vida, siempre han sido lo más importante en mi vida, a lo mismo que también mis fans, y estoy feliz de poder estar aquí, y poder estar compartiendo con ellos”.

Además, Eleazar confesó que pese a la grave situación que atravesó tras atacar físicamente a Tefi, jamás ha pasado por su mente la idea de retirarse y dejar el medio artístico.

Nunca lo pensé, realmente no estaba pasando eso por mi cabeza, ese tipo de situaciones, realmente para mi no solo es el mundo del entretenimiento ¿sabes?, es mi vida en sí, le he dedicado 30 años de mi vida a esta carrera que es hermosa, ahora sí que es mi gran pasión en la vida y realmente hay momentos en los que uno no está pensando en esas cosas, realmente siempre pensé mucho en mi familia, solo estaba pensando en regresar con mi familia, más allá de regresar a los reflectores o regresar a mi carrera artística, solo estaba pensando en mi familia”.