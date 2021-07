Tras perder la tutela, Britney Spears se queda sola: Abogado la abandona y máganer renuncia

Estados Unidos.- Hace unas horas circuló la noticia de que el mánager de Britney Spears renunció diciendo que la estrella de música pop planea retirarse oficialmente, a la vez que el abogado de la celebridad también hizo lo propio tras las explosivas denuncias de la cantante.

Larry Rudolph, mánager que ha trabajado con la cantante durante un cuarto de siglo, anunció el lunes su renuncia en una carta enviada a los guardianes de Britney, el padre de la cantante, Jamie Spears, y Jody Montgomery.

Rudolph dijo que se había enterado solo horas antes de enviar la misiva que "Britney había estado indicando su intención de retirarse oficialmente".

Como su mánager, creo que lo mejor para Britney es que yo renuncie de su equipo debido a que mis servicios profesionales ya no son requeridos", agregó. "Por favor acepten esta carta como mi renuncia formal".

La renuncia de Rudolph ocurre poco después de que Britney dijo durante una audiencia judicial sobre su custodia legal que fue obligada a hacer su gira por Europa hace tres años en contra de su voluntad.

"Yo estuve de gira en 2018. Me obligaron a hacerla … la administración dijo que si yo no salía de gira, yo tendría que conseguir un abogado y por contrato, su propia administración podría demandarme si yo no hacía la gira. Él me entregó una hoja de papel cuando yo bajaba del escenario en Vegas y dijo que tenía que firmarla. Fue muy amenazante y me dio miedo. Ni siquiera podía conseguir mi propio abogado, así que por miedo, yo hice la gira", dijo Britney a fines de junio.

No quedo claro si Rudolph tuvo algo que ver con la presión que sintió Britney para hacer la gira europea. En su misiva, Rudolph dijo que "él nunca ha sido parte de la custodia (de Britney) ni de las operaciones (de la tutela)".

En todo caso, de ser cierto que Britney se va a retirar, los servicios de Rudolph salen sobrando.

Fuente: Univision