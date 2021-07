A un paso del quirófano, actriz de Televisa revela el motivo de su cirugía: "Me meteré cuchillo"

Ciudad de México.- Gran impresión se llevaron los seguidores de la bella actriz Sara Maldonado tras enterarse que se someterá a una cirugía estética para modificar su apariencia.

A diferencia de otras mujeres que forman parte de la farándula, en el caso de la actriz de 41 años, esta prefirió revelar con anticipación que entrará al quirófano para poder deshacerse de algunos detallitos en su cuerpo.

La famosa compartió a la revista People en español que después de haber atravesado un duro momento cuando se enteró de una infidelidad, prefirió enfocarse en su belleza y apariencia, así como en el amor propio que se merece.

Por otra parte, la bella mujer indicó que sabe que después de este procedimiento vienen algunos cambios en su estilo de vida, por lo que está dispuesta a hacer las modificaciones pertinentes con tal de sentirse mejor y tomar mejores decisiones con respecto a su aspecto.

La actriz se quitará implantes de senos, además de que se consentirá un poco

Mi cuerpo va a cambiar, es una decisión que yo tomé, que medité durante mucho tiempo", dijo la actriz, quien indicó que hace dos décadas se hizo un procedimiento de aumento de busto, pero ahora se removerá los implantes para darle un respiro a su cuerpo.

"Me voy a hacer una lipoescultura, muy sencilla, me van a quitar varios gorditos", Sara Maldonado destacó que la razón de esto es que ha intentado por mucho tiempo deshacerse de este exceso con dieta y ejercicio, pero se le ha dificultado mucho.

La actriz compartió que no hay nada de malo en someterse a este tipo de procedimientos, pues son igual de respetables como los que hacen las personas que se someten a un detox o a una dieta como el fasting.

"Tampoco hay nada malo en quererse hacer una cirugía, como tampoco hay nada de malo en querer hacer tres horas de ejercicio si es lo que te funciona, o hacer fasting, o hacer detox o hacer dietas… Yo quería ser transparente porque me van a ver, va a haber un antes y un después, y no quería salir diciendo, me maté comiendo pollo y lechuga…", dijo.

Me voy a meter cuchillo", dijo con resolución. "Definitivamente, después de eso voy a tener mucho trabajo para mantenerlo".

