"Con esa cara, me das lástima": Anette Cuburu hace pedazos a Kaffie en Instagram por criticarla

Ciudad de México.- Anette Cuburu no se pudo quedar callada luego de que hace unos días Álex Kaffie lanzara una dura crítica en su contra debido a que TV Azteca la 'pone hasta en la sopa' y así le respondió al periodista.

A través de la columna que escribe para El Heraldo de México el llamado 'Villano de los espectáculos' señaló que le daba "huev..." ver a la originaria de Mexicali en varios programas del Ajusco como Venga la Alegría, Al Extremo y hasta en Mimí Contigo.

Sin embargo, a Cuburu no le agradaron para nada estos comentarios y de inmediato le mandó un mensaje a Kaffie para mostrarle su furia por haberla destrozado a nivel nacional

Pero no paró ahí y la conocida conductora rubia le dejó en claro que si consigue tantos proyectos es porque tiene una gran trayectoria y afirmó que el columnista no ha podido hacerse de un nombre en el medio artístico.

No me das hueva, me das muchísima lástima, eso es lo único que provocas en mí y ten mucho cuidado con lo que escribes, de por sí nadie te lee ni te ve", remató Anette.