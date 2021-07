¡Golpe a Érika Buenfil! Alejandra Ávalos la acusa de tenerle repudio por culpa de Luis Miguel

Ciudad de México.- Uno de los motivos de disputa entre Alejandra Ávalos y Érika Buenfil más recordados fue el supuesto bullying que 'La reina de TikTok' y Laura Flores le infligieron a la cantautora durante una serie de conciertos en el centro nocturno 'El Patio', no obstante, otra causa que las mantiene en constante riña es Luis Miguel.

Ávalos decidió romper el silencio acerca de la polémica, sobre la cual mencionó que de su parte no existe pizca de rencor hacia Buenfil, pese a que ella insiste en afirmar que jamás hubo una relación sentimental entre Alejandra y 'El sol de México'. Asimismo, apunta a que solo es un pretexto que usa para ganar la atención del público.

No, yo hacia ella no, pero ella hacia mí siempre las ha tenido entonces yo creo que por eso habla (...) yo creo que cada quien vivió lo que vivió en su momento, nos tocó a cada una tener una experiencia totalmente distinta".

La intérprete de éxitos como Amor fascíname y Tú hombre, yo niña aprovechó para desmentir que su objetivo sea colgarse de la fama de la estrella que recientemente estrenó una bioserie.

Yo creo que son historias que cada quien puede contar de acuerdo a lo vivido y yo creo que no estamos aquí para inventarlo ¿no?, pero se ha vuelto de repente un interés mediático entonces a veces dicen '¿Y para qué hablas de Luis Miguel, eso que le importa a la gente?' Y bueno ... le digo que si los medios de comunicación me lo están cuestionando yo creo que porque hay un interés y a lo mejor la gente tiene curiosidad, pero que no se preste a un malentendido que uno se quiere colgar de la fama del otro porque eso es una situación totalmente absurda que no tiene por lo pronto nada que ver conmigo".

Para finalizar, Alejandra no descartó la posibilidad de un reencuentro con quien da voz a Hasta que me olvides y La incondicional, pero, de suceder, sostuvo que lo mantendrá en total discreción.

No, todavía no, no he tenido oportunidad, yo creo que en algún momento si se da esa situación pues esto lo haremos yo creo que en privado ¿verdad?, no creo que salgamos a ningún lugar. Ahora él se encuentra en la ciudad de Acapulco, lo cual es más probable, pero no es esta en una situación físicamente adecuada porque sufrió una caída y al parecer se rompió el hombro", concluyó.