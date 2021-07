¿La dejó por Ximena Córdoba? Desde Televisa, Raúl Coronado revela por qué terminó con su esposa

Ciudad de México.- Desde hace semanas se especula que los artistas Ximena Córdoba y Raúl Coronado estarían saliendo en plan romántico pese a que él está casado con la actriz Pahola Escalera, es por ello que ahora el guapo actor tuvo que salir a aclarar toda la polémica.

Luego de que ayer la revista TVNotas señalara a la colombiana como la tercera en discordia, esta mañana de miércoles el programa Hoy presentó una entrevista que fue grabada desde hace un mes en donde Raúl revela que terminó con su esposa por razones ajenas a su compañera en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Ya no estoy viviendo con ella, pero hablamos, terminamos bien, no fue porque me cacharon o algo, jamás... siempre la voy a amar y respetar", explicó.