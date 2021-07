¡La destruyó! Frida Sofía exhibe abusos de Alejandra Guzmán y deja en shock: "Me hubiera abortado"

Ciudad de México.- La polémica en la dinastía Pinal continúa pues Frida Sofía ahora cuenta con lujo de detalles las razones que la llevaron a denunciar los presuntos abusos y maltratos que sufrió a lo largo de su vida por parte de su abuelo Enrique Guzmán y su madre Alejandra Guzmán.

Durante una entrevista exclusiva para la revista People en Español, la también cantante reveló el enorme dolor que pasaba cuando de niña tenía diferencias con su progenitora y Alejandra la enviaba como castigo a la casa de su padre, Pablo Moctezuma.

"Me sentía culpable, como que la estaba traicionando. Amaba a mi mamá más que nada, a mí no me importaba ni mi papá, ni nadie, mi mamá era mi vida, era todo. Esperaba de chiquita que llegara [a casa] para saber que estaba bien. Y le decía a mi papá: 'Llévame a casa de mi mamá'".

Además, Frida exhibió las presuntas adicciones de su madre mientras recordaba su niñez, la cual asegura no fue "bonita".

Me ponía como loca. 'Que si se cae, si se pega, si le hacen algo, si se vomita y la tengo que voltear. Tengo que ir con mi mamá a cuidarla'. Y esa fue mi niñez, por eso no te puedo decir algo bonito de mi niñez”, confesó la también cantante.

Por otro lado y ante la pregunta sobre si considera, como muchos afirman, estar destruyendo el legado familiar, Frida afirmó de manera contundente que no, y responsabilizó a su familia por lo que pasó ella en su niñez.

Me vale la dinastía y el apellido. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Si tú traes a un hijo al mundo, lo bañas tú, lo cuidas tú, lo crías tú, si no, nadie pidió nacer".

Respecto a la denuncia que en días pasados su abuelo emprendió contra ella, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que también está en proceso de reafirmar su demanda contra el célebre cantante.

"Enrique me demandó, la víctima soy yo. Tomó el primer paso legal, pero sin lo que se necesita para ir y presentar jurídicamente algo, que son pruebas, testigos, la verdad". Y añadió:

No soy de dar patadas de ahogado, estoy preparando algo sólido. Gracias a Dios han llegado ángeles y la justicia divina existe".

Finalmente, Frida aseguró que a pesar de estar rodeada de todo lo necesario, siempre le dolió la ausencia de su madre.

“Y en el caso de la gente que sí, que madre solo hay una... qué bendición... de verdad... no sabes la envidia que le tenía a todas las niñas que se quejaban... 'ay mi mamá... mi mamá' Y yo así de... lo que yo daría, nada más, 'tu pi... uniforme, idiota, estúpida...' ¿me entiendes?... algo o una tarea o algo, lo que fuera, un festival, o sea... siempre en el ballet. Una vez [dijeron] '¿por qué le dan el rol a ella si nadie la viene a ver?", recordó.

A través de su Instagram es que la polémica joven también decidió exhibir un fuerte insulto de una internauta, quien le escribió que "ojalá la hubieran abortado como ella abortó a su hijo" (el que procreó con Christian Estrada).

Luego de responderle que "ojalá que sí" y que "hubiese sido la decisión correcta" (abortarla), Frida agregó:

"Burlarse del dolor ajeno es lo más cobarde que existe en este mundo. No hay un día que pase en mi vida sin que sea humillada, señalada, insultada de esta forma entre muchas otras. Ojalá y esta foto y su mensaje te incomoden al igual que a mí. Ahora imagínate recibir este tipo de ataques X 1.7M!!! Y sigo y seguiré luchando por mi sanación así sea gritando mi verdad le pese a quien le pese".

