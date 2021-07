Luto en Hollywood: Muere famoso actor y director mientras dormía; luchó años contra enfermedad

Nueva York, Estados Unidos.- Hollywood y la industria entera del espectáculo está de luto por el fallecimiento de un grande cineasta y actor, el padre del histrión Robert Downey Jr., Robert Downey Sr..

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El famoso actor y director perdió la batalla contra la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace años y murió mientras dormía en su casa de Nueva York al lado de su esposa Rosemary Rogers.

Nacido en Manhattan en 1936 y cuyo verdadero nombre era Robert Elias, Jr. tomó el apellido de su padrastro James Downey, para poder entrar al ejército antes de cumplir la mayoría de edad permitida.

Trabajó desde muy joven en la industria del entretenimiento, desde los años 50 hasta el 2011. Destacó al dirigir filmes como Putney Swope y en sus participaciones como actor en cintas como The Twilight Zone, Boogie Nights, Magnolia y To Live And Die in L.A.

Downey estuvo casado en tres ocasiones y tuvo dos hijos, Allyson Downey y el reconocido histrión Robert Downey Jr., quien relanzó su carrera con el personaje de Iron Man.

Así se despidió el actor de Marvel de su padre a través de una publicación en Instagram:

Anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson... era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento".

"Según los cálculos de mi madrastra, ellos estuvieron felizmente casados ??por poco más de 2000 años. Rosemary Rogers-Downey, eres una santa y nuestros pensamientos y oraciones están contigo".

Fuente: Agencia México e Instagram @robertdowneyjr