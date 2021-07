¿Pleito en el regional? Julión Álvarez revela que no hará dueto con Christian Nodal por esta razón

Ciudad de México.- El famoso intérprete chiapaneco Julión Álvarez reveló 'sin pelos en la lengua' que no hará un dueto con el cantante del momento, Christian Nodal, debido a una fuerte razón ¿será que no le gusta cómo canta el sonorense?.

El querido exponente de regional mexicano brindó una conferencia de prensa luego de terminar las grabaciones de un video musical con Grupo Códice y aquí explicó por qué no podría colaborar con el novio de Belinda.

No, no es posible, su compañía ¿si es en la misma en la que yo pertenecía verdad?... la misma compañía no se lo permitiría", explicó Julión.