¿Recibió amenazas? Tras escándalo, nutriólogo Aries Terrón pide disculpas a Bárbara de Regil: VIDEO

Ciudad de México.- Parece que el pleito entre Bárbara de Regil y Aries Terrón está a punto de llegar a su fin pues hace algunas horas el famoso nutriólogo compartió un mensaje de arrepentimiento y disculpas para la controversial actriz.

Hace un par de semanas la protagonista de Rosario Tijeras realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que mandaba un fuerte mensaje al conocido youtuber, quien meses atrás criticó su proteína pero además la llamó "pende...".

Es por ello que ahora Aries mostró arrepentimiento por haber ofendido a la actriz y se dijo listo para dejar atrás este escándalo.

Me gustaría darle la vuelta a la página. Bárbara antes que nada, te quiero pedir una disculpa por haberte ofendido, sin excusa ni pretexto. A lo largo de estos años he aprendido muchísimas cosas, intento ser la mejor versión de mí mismo en todos los sentidos y eso involucra la forma de cómo me dirijo hacia otras personas cuando hago un video de esas características en mi canal", comenzó diciendo.