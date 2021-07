Segura de sí misma, Erika Buenfil se sincera sobre su apariencia física a sus casi 60 años

Ciudad de México.- Erika Buenfil, también conocida como 'La reina de TikTok', fue más allá de los chistes y videos de baile al hablar sobre los cambios corporales a través del tiempo. Segura de sí misma, aceptó que está conforme con su físico a sus casi 60 años.

Todos en alguna ocasión hemos mirado nuestro reflejo sin que nos guste lo que vemos, y la actriz no se escapa de ello, no obstante, intenta dar un giro positivo y abrazarse tal como es.

Aprovechó para conversar sobre los kilitos de más que se la gente ha ganado durante el largo encierro debido a la crisis sanitaria. Viajes repetidos al refrigerador, así como la reducción de la actividad física han cobrado factura en nuestros cuerpos, pero esto no desanima a la estrella.

También recordó su época juvenil, la cual gozó al máximo. Dado que es una temporada efímera, la protagonista de Amores Verdaderos (2012) y próximamente, Vencer al pasado (2021), celebró que otras famosas disfruten de su belleza y cuerpos firmes.



Para finalizar, la creadora de contenido habló sobre la otra parte de su vida que no se muestra en pantallas, donde no actúa y comete errores como el resto de las personas.

La imagen es siempre tratar de ser impecable ¿no?, en las telenovelas o en nuestros personajes o como Erika Buenfil, pero de pronto también se muestra una Erika que se desvela, una Erika que come, una Erika que no es perfecta, una Erika que dice palabrotas. Pues también me da hambre, también me equivoco y también pasan cosas (…) un perro en casa, y tengo un niño y soy mamá y entonces esa parte la gente no la conocía de mi", concluyó.