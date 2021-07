Tras pleito con Bisogno y veto en TV Azteca, famosa exconductora de 'VLA' llega al programa 'Hoy'

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 7 de julio todo el público de Televisa se llevó tremenda sorpresa luego de ver en el canal de Las Estrellas a una de las más famosas y polémicas exconductoras de la competencia, TV Azteca.

Resulta que la controversial cubana Raquel Bigorra, quien formó parte del programa Venga la Alegría, brindó una breve entrevista a Hoy para confirmar que formará parte del remake de Dr. Candido Pérez que ahora será protagonizado por Arath de la Torre.

Muy contentos, estaré en el estreno, está increíble, me moría de risa de ver las cosas que hacen, estoy muy emocionada, que voy a estar en este primer capítulo y también me invitaron a hacer Esta historia me suena", confesó la originaria de La Habana.