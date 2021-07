'Chabelo': Televisa despidió al actor y canceló 'En Familia' tras 48 años al aire por esta razón

Ciudad de México.- Sin duda alguna Xavier López 'Chabelo' es uno de los personajes más importantes de la televisión mexicana, pues de la mano de Televisa logró producir uno de los proyectos infantiles más exitosos de todo el mundo: En Familia Con Chabelo.

En noviembre de 2012 esta emisión dominical recibió un récord Guinness por sus 44 años de transmisión ininterrumpida y aunque muchos televidentes pensaron que sería transmitido por mucho tiempo más, 3 años después se anunció su suspención.

De forma repentina a finales de 2015 'Chabelo' informó en un video de YouTube que el 20 de diciembre de ese mismo año sería el último programa conocido internacionalmente por secciones como Los cuates de la provincia y La Catafixia.

El público de Las Estrellas, que domingo a domingo sintonizaba En Familia, quedó en shock con la noticia y las autoridades de Televisa salieron a explicar que el programa fue sacado del aire "por un ajuste".

Al parecer el conocido 'Amigo de todos los niños' tampoco estuvo contento con la decisión de la televisora y poco después, cuando se le preguntó por su regreso, esta fue su tajante respuesta:

No sé, como ya son gente nueva, no sé cuando me llamen", explicó.