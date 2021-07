Koko Stambuk revela si ayudó a Claudia Martín a inventar que Maite Perroni era amante de Andrés Tovar

Ciudad de México.- Hace algunas horas las cámaras del programa Despierta América interceptaron al músico Koko Stambuk y le cuestionaron sobre el escándalo que surgió cuando el abogado Guillermo Pous señaló que él habría ayudado a Claudia Martín a armar una campaña en contra de su cliente Maite Perroni.

El artista originario de Chile se mostró incómodo y distante cuando la prensa se le acercó y con una escueta declaración negó haber interferido en esta polémica.

Nada, que esté tranquila.. que son mentiras la TVNotas… todo.. no hay que creer nada.. nada.. ni lo de Maite ni lo mío.. no es verdad.. todo es mentira de la TVNotas.. es una TVNotas", repitió el ex de Perroni.