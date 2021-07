¡Tragedia en Televisa! Novia de actor revela que fue desahuciada por rara enfermedad: "Nunca imaginé"

Ciudad de México.- Hace algunas horas el famoso actor de telenovelas, Alejandro Camacho, y su novia Tere Salinas aparecieron frente a la prensa y abrieron su corazón para confesar que ella acaba de ser desahuciada.

Desde hace meses se había dicho que la mujer estaba sufriendo una delicada enfermedad que la tenía al borde de la muerte, pero fue hasta ahora que ambos dieron la lamentable noticia frente a las cámaras.

Tere, quien tiene varios años de relación con el actor de Televisa, confesó que sufre un raro padecimiento que no tiene cura.

Me desahuciaron, pero no supieron que tenía, no era ni cáncer, no era nada de eso, se llama triguiglicemia, un padecimiento que es crónico y hay que tomar medicamentos de por vida", declaró.