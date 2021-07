Tras dejar Televisa y fracaso en 'Survivor', Natalia Alcocer descubriría que su esposo tiene amante

Ciudad de México.- Natalia Alcocer dejó en shock a miles de sus seguidores pues al poco tiempo de quedar eliminada de Survivor México reveló que estaba en una relación con Jero Palazuelos, pese a que todos sabían que vivía en matrimonio con el empresario Juan José Chimal, padre de sus dos hijos menores.

Sin embargo, ahora un supuesto amiga de la exactriz de Televisa reveló a la revista TVNotas que luego de regresar del reality, habría descubierto que su prometido, con quien se casó de forma simbólica en Italia, la estuvo engañando por meses mientras ella estaba en las playas de República Dominicana.

Aquí notó a Juan José distante y se dio cuenta de que ya casi no estaba en su casa. Empezó a sospechar que él se veía con alguien, investigó y una persona que trabaja con él le confirmó la infidelidad... y él no se lo negó, incluso le dijo que se había enamorado de otra mujer que era exitosa, independiente y no sé cuántas cosas más, aunque obviamente no le dijo quién era", relató la informante.