Lucía Méndez, actriz de Televisa, revela que tuvo un encuentro con Quetzalcóatl: "Estuvo viéndome"

Ciudad de México.- Sin duda alguna la primera actriz mexicana Lucía Méndez es una de las personalidades del espectáculo mexicano más controversiales, pues la mayoría de sus declaraciones dan de qué hablar y su más reciente entrevista con el programa Hoy no es la excepción.

A través de una videollamada, la también cantante mexicana explicó que hace poco viajó a la faldas del volcán Popocatépetl para realizar un proyecto y aseguró que en ese momento un encuentro místico con el dios prehispánico Quetzalcóatl.

Me paro en medio y le digo 'Quetzalcóatl, por favor, por favor, dame permiso de sacar esto'... Ustedes no me van a creer, está documentado", confesó.