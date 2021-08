¡Alarmante! Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera vive terrible suceso que la lleva al hospital

Ciudad de México.- Mayeli Alonso, expareja del cantante Lupillo Rivera empleó sus redes sociales para revelar que había sufrido un lamentable accidente.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Mayeli relató que se encontraba a punto de comer un hot dog cuando decidió subirse a una patineta "de esas en las que anda la gente en Los Ángeles".

Historia larga en corto, me caí. Vine a emergencia porque mis costillas están lastimadas y mi brazo, ya que literal volé. Espero no se me quebró nada", escribió.