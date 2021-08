Conductora de 'Hoy' exhibe que Ángela Aguilar no querría trabajar con Christian Nodal

Ángela Aguilar no querría trabajar con Christian Nodal. Foto: Internet

Ciudad de México.- Tal parece que hay un pleito en la música del regional mexicano, pues una famosa y polémica conductora de Hoy reveló que Ángela Aguilar ya no querría volver a trabajar con Christian Nodal, o al menos señala que eso entendió en una reciente entrevista que dio.

Shanik Berman fue la conductora de Televisa en mencionar que Ángela ya no quiere hacer otro dueto con Nodal, sin embargo, no reveló la razón por la cual la hija de Pepe Aguilar no querría repetir el tremendo éxito que tuvieron con Dime Cómo Quieres.

Berman compartió un video en el que se puede ver que Aguilar habla de su trabajo con el polémico novio de Belinda, en el que según la conductora, la joven cantante deja más que claro que no quiere hacer otro dueto con este.

¡Triste! @angela_aguilar_ da a entender que no cantará más con @nodal ¡Pecado!", escribió Shanik.

Esto debido a que en el material la están entrevistando y la cuestionan respecto a realizar otra colaboración con el intérprete de Adiós Amor, a lo que ella dice que sí desea hacer otra, pero destacando que con otro artista.

Pues con otras personas yo creo que sí, podría ser", respondió.

