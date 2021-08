¿Pleito en el regional mexicano? 'El Yaki' cancela presentación junto al Grupo Firme

CIudad de México.- Hace unas horas, el famoso cantante Luis Alfonos Partida, conocido en el mundo del espectáculo como 'El Yaki', compartió un video con el fin de aclarar su ausencia en una pasada presentación del Grupo Firme donde había sido invitado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue por medio de sus historia de Instagram donde el artista del regional mexicano reveló que su bandeja de entrada estaba repleto de mensajes reclamando por su nula participación.

Mucha gente me ha estado escribiendo de que por qué no estuve el día de ayer (viernes) en el 'Staple Center' como lo había mencionado...la neta es que me llegaron un chi...de mensajes de que con 'hate' de 'que mal amigo eres, dijiste que ibas a estar en el Staple, ¿qué rollo? ¿por qué no llegaste?', entonces, quiero darles la explicación...", dijo al inicio del video.

En el clip, el exvocalista de la banda El Recodo publicó una serie de captural de pantalla en donde se alcanzan a ver las decenas de mensajes que recibió en sus 'DM'.

Pin..Yaki mentiroso, no que ibas a estar en el Staple Center".

Te voy a demandar, no más vine por ti", se leía en los mensajes.

"Ahí están todos los mensajes que la gente me ha mandado, donde pues pareciera como que yo tengo la culpa...quiero ser honesto, realmente yo no tengo idea de cómo se manejan las cosas en ese tipo de lugares, yo nunca he estado ahí...En realidad yo solamente recibí un mensaje por parte de mi compadre (Eduin Caz) de que 'sabe qué la gente en el Staple me la está haciendo cansada por muchas cosas', dentro de ellas esta, que yo no pudiera estar ahí", señaló.

Quiero que sepan que yo ya estaba listo pero por alguna razón no se pido. Quiero pedir una disculpa a las personas que compraron su boleto para estar ahí...", cerró.

Sin embargo, usuarios en redes aseguraron que no entendieron nada de sus argumentos e incluso dijeron que fue una buena salida de parte del vocalista de Firme, Eduin Caz, para cancelarle la invitación.

Fuente: Instagram @chicapicosa2