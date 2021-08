¿Pleito en Imagen TV? Conductor de 'Hoy' dice que Gloria Trevi atacó a conductoras de 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Tal parece que varios integrantes de Imagen TV se vieron envueltos en un incómodo pleito, pues un integrante del programa Hoy reveló que en medio de una presentación de Gloria Trevi, la famosa cantante atacó a conductoras de Sale el Sol.

Hace un par de días Trevi estuvo en una conferencia de prensa para hablar sobre el lanzamiento de su nuevo tema junto a Guaynaa, Nos Volvimos Locos, durante la cual se habría realizado el incómodo momento entre la cantante y las conductoras.

Pepillo Origel en su programa, Con Permiso, reveló que la intérprete de Con Los Ojos Cerrados pidió que cada medio de comunicación enviara a una persona de prensa con cubrebocas y que se tomaran todas las medidas sanitarias, algo que presuntamente no cumplió el matutino.

Según Pepillo, a la rueda de prensa fueron Paulina Mercado, Luz María Zetina y Fernanda Locken, quienes supuestamente ya estaban "enfiestadas", ya que vendrían de una comida juntas y al parecer sin el uso del cubrebocas, lo que haría estallar a Gloria y pediría que: 'Sáquenmelas, van para afuera'.

Iban enfiestadas, no llevaban cubrebocas y venían como de una comidita, el problema de esto es que Gloria se molestó porque no fue una sola persona y no llevaban cubrebocas y cuando vio que estaban vacilando, 'sáquenmelas, van para afuera'", contó Pepillo.