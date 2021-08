Tras perder sus ahorros y alistar su muerte, actor de Televisa rompe en llanto y se despide en vivo

Ciudad de México.- El gran actor y comediante Jo Jo Jorge Falcón, quien lleva más de 50 años de trayectoria y se consolidó como un ícono de las risas y uno de los personajes más queridos de México, se despidió entre lágrimas en Televisa.

Falcón, quien es considerado un pilar de la comedia latinoamericana, decidió retirarse del medio artístico para siempre. Para despedirse de su público, realizará una última gira por México y Estados Unidos:

Es la gira del adiós. Me retiro de los escenarios (...) Me bajo de los escenarios. Me retiro del ambiente, del medio. Ya no voy a trabajar en giras ni nada de eso”, afirmó.