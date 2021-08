Adal Ramones confiesa su amor a famosa y joven actriz de Televisa en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- El exconductor de Televisa Adal Ramones hizo una sorprendente revelación que causó conmoción a todo el público del programa Sale el Sol.

Fue en una entrevista para el mencionado programa de Imagen TV donde el también actor y productor confesó que la actriz Altaír Jarabo hace vibrar su corazón.

El presentador se encuentra promocionando su más reciente obra llamada Dos más dos, pero fue antes de pasar a ese tema cuando los conductores del matutino lo sometieron al conocido 'Chismógrafo', en donde como se esperaba, Adal Ramones confesó algunas cosas íntimas.

Me encantaba", fueron las palabras de Adal.

Los conductores del programa Poncho Vera y Luz María Zetina fueron los encargados de esta íntima plática y ante la pregunta, "¿Te enamoraste de alguien que no te hiciera caso?", el originario de Monterrey, Nuevo León respondió:

Alguien que me gustaba mucho, pero que creo que ya se va a casar, bueno yo también estoy casado, pero, siempre me quedé callado, callado, Altaír Jarabo también me encantaba", reveló.