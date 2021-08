Exactriz de Televisa estalla en 'Sale el Sol' y defiende a Paty Navidad ¿tampoco cree en el Covid-19?

Ciudad de México.- La exactriz de Televisa y modelo venezolana Alicia Machado brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol para hablar sobre la salud de Paty Navidad, quien pese a haber dado positivo a Covid-19, sigue afirmando que la pandemia es un plan para "controlar las masas".

A través de una videollamada, la participante del reality MasterChef Celebrity confesó que ella no estuvo presente al momento en que su compañera salió positiva en el chequeo que realiza la producción de TV Azteca.

Bueno, eso dicen (que Paty dio positivo), pero a mí no me consta, yo soy su compañera y trabajo con ella en el show, pero fueron varias (las contagiadas), no fue Paty nada más", dijo Alicia.