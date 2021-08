¿Le fue infiel a Alessandra? Exhiben en Televisa al hijo 'no reconocido' de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Un querido conductor de Televisa exhibió en redes sociales a un 'hijo no reconocido' de Eugenio Derbez, lo que causó conmoción entre conductores del Programa Hoy, pues alargaría la extensa lista de hijos que tiene el comediante, todos de madres diferentes.

En la emisión de este martes 10 de agosto del matutino de Las Estrellas, en la sección 'Las Calientitas' mostraron en vivo unos videos publicados en Instagram por el conductor Omar Chaparro, quien dijo haber encontrado a un hijo no reconocido de Derbez en Chihuahua.

Frente a la madre del menor, Chaparro contó en los clips publicados en sus historias:

Ella conoció hace como 10, 15 años al señor Eugenio Derbez en un evento; dice que no quiere hablar de lo que vivió pero mira lo que son las cosas, su hijo José Alejandro (es igualito a él)".

Posteriormente, el también actor luego graba al supuesto hijo de Derbez y le dice: "Es un video para Eugenio, dile qué quieres ser de grande".

"¡Hola Eugenio! ¿Cómo estás? Un gusto en conocerte, quiero llorar y no sé qué decir", responde nervioso el niño.

"Dile te quiero papá", le indica Chaparro, a lo que él obedece, provocando las risas de Chaparro y los que estaban en el lugar.

Te quiero papá , ¿por qué no me adoptaste?".

Ya de vuelta en el foro del programa, los conductores quedaron en shock al notar que sí tienen un gran parecido: "Sí se parece", dice sorprendida Galilea Montijo, mientras que Martha Figueroa y Andrea Legarreta agregaron: "Y eso que los genes de Eugenio están fuertísimos".

Cabe mencionar que todo esto fue en tono de broma y los presentadores del matutino solo le siguieron el juego, ya que Omar es gran amigo del comediante mexicano e incluso, lo etiquetó en las historias de Instagram para que él mismo viera a su 'hijo perdido'.

Cabe recordar que Derbez actualmente está casado con Alessandra Rosaldo desde hace 9 años y, pese a que han circulado rumores de un supuesto divorcio, hace unos días el comediante aclaró todo.

Derbez reconoció que sí se separó de Alessandra, aunque solo físicamente y descartó un divorcio.

Lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho y casi no he estado con ella en estos meses pero... finalmente ya, creo que ya por fin podremos estar juntos lo que resta del año".