¡Lo traiciona! Hijo de Eugenio Derbez explota y lo pone en su lugar por atacar a Victoria Ruffo

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez se pronunció sobre el reciente escándalo entre su padre Eugenio Derbez y su madre Victoria Ruffo luego de que el comediante confesara que le guarda rencor a su ex por el tiempo que presuntamente no le dejó verlo.

El actor y conductor de Televisa, quien actualmente es parte de los 'Miembros' en el programa de Unicable Miembros Al Aire, rompió el silencio en entrevista con el periodista de Imagen Televisión Gustavo Adolfo Infante.

El joven de 29 años destacó que, a pesar de mantener una excelente relación con su padre, no aprueba que tanto él como la prensa sigan retomando un tema de su infancia a estas alturas de su vida y pidió que dejara de hablar de lo mismo.

Mi relación con ellos es excelente, creo que está en su mejor momento, lo podría decir, y otra cosa, esto que sigan con lo de... ¡Dios mío!, voy a cumplir 30 años, ya es como de... ya no es ni para que siga el tema ni para que lo sigan preguntando, ni tampoco para que mi papá lo siga diciendo", dijo.

Ante la insistencia del periodista para que aprovechara el micrófono de su programa para hacerle esta solicitud a su padre, José Eduardo explicó que ya lo ha intentado.

Se lo he dicho, es cuestión de que ya también la prensa diga '¡ya por Dios!', es un tema viejísimo, es un tema pasado y ahorita estamos bien, eso es lo importante".

Previo a estas declaraciones, el conductor y actor no descartó que pueda grabarse una nueva temporada del reality De viaje con los Derbez, pues considera que aún hay mucho que se puede hacer con ese proyecto.

"Todo indica que sí, lo estuvimos ya platicando con la familia de hacer una tercera parte porque yo también sentí que fue muy cortita esta, muchísima gente opinó que sí, que estuvo muy rápida, para mí, es de mis favoritas esta segunda, más que la primera, entonces yo espero que se haga una tercera, si sí (se hace), que estamos en veremos, sería creo que el próximo año, más o menos a mediados, por cuestión de agenda de todos, porque sí es bien complicado juntar a todos, bien complicado", concluyó.

El reclamo de Eugenio a Victoria Ruffo

Hace unos días, Eugenio Derbez aprovechó su encuentro con la prensa para revelar si era cierto que se había separado de su esposa Alessandra Rosaldo y para atacar sin piedad a su ex y madre de su hijo José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo.

Lo que causó revuelo es que Derbez se solidarizó con el actor de Televisa Julián Gil con relación a la nula convivencia que tiene con su hijo Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa.

Debido a que Derbez asegura que vivió una situación similar con José Eduardo es que el actor y productor mexicano se dijo molesto por las preguntas que la prensa le hace a su hijo sobre este tema, ya que asegura que estuvo años con abogados tratando de verlo y por eso le guarda "coraje" a la 'Reina de las telenovelas'.

"Yo pasé por eso y es un dolor terrible el ni siquiera poder acercarte a tu hijo (...) los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra. Me da mucho coraje que de repente todavía le pregunten 'oye José Eduardo, ¿cómo te sientes de esa etapa que tu padre no estuvo contigo?', y digo, ¿por qué le preguntan eso?, por qué no le preguntan 'José Eduardo, ¿qué sientes de que tu mamá no te dejo ver a tu papá?', es muy diferente", comentó entonces.

