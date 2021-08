¡Terror en la dinastía! Reportan en coma a Vicente Fernández y ¿su último deseo antes de morir?

Ciudad de México.- Crece el temor y la preocupación por la salud de Don Vicente Fernández, quien hace unos días sufrió una caída que le provocó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical y actualmente es reportado grave.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El hijo de 'Don Chente', Vicente Fernández Jr., reapareció en el hospital privado donde se encuentra internado su padre en terapia intensiva tras ser operado de emergencia con la finalidad de aliviar una lesión en las cervicales.

View this post on Instagram

A pesar de que la familia del cantante pidió a la prensa no abordarlos para dar declaraciones, Fernández Jr. se detuvo con los reporteros de Venga la Alegría de TV Azteca para dejar entreabierta la posibilidad de que el 'Charro de Huentitán' pueda ser trasladado a Houston, Texas para continuar con su recuperación.

Conjuntamente, el también cantante confirmó que el golpe que tiene a su padre delicado de salud fue con un buró, pero al momento de cuestionarlo sobre la preocupación que sentía por la salud de don Vicente, inmediatamente dijo que está muy mal.

Al ser interrogado por su hermano Alejandro Fernández 'El Potrillo' y su mamá doña Cuquita, Vicente Fernández Jr. comentó: "Estamos preocupados todos, estamos viniendo conforme nos van indicando que podemos venir".

Finalmente, el hijo del cantante mexicano pidió a los periodistas y medios de comunicación que dieran las noticias correctas y claras, para evitar especulaciones sobre el estado de salud de su progenitor.

View this post on Instagram

Por otro lado, en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, reportaron que la familia pudo brindarles una breve declaración en exclusiva sobre cómo sucedió el percance.

La conductora Addis Tuñón contó que esa era "una de las pocas noches que Vicente Fernández jr. no duerme en el suelo pues lo suele acompañar" y que al momento que se levantó e intentó hacer una flexión, sufrió el golpe.

En el momento en el que él intenta hacer una flexión, es cuando se desploma con esa consecuencia. La familia me dice que por el momento está totalmente descartado un traslado a cualquier lugar por las condiciones tan delicadas que está enfrentando pero dicen que hay un halo de esperanza porque el día de hoy se siente un poco mejor", dijo.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante comentó que una fuente dentro del hospital le informó que el intérprete aún estaría sedado y efectivamente, intubado.

Posteriormente, conductores comentaron que para ser intubado, debes ser puesto en coma inducido, sin embargo, esto no ha sido confirmado por sus familiares.

Alguien de allá adentro lo que me dijo, que por las medidas del semáforo no se permiten visitas. Me dijo que aún está sedado y bajo asistencia ventilatoria, o sea intubación (...) Forzosamente una persona debe estar en coma para recibir asistencia ventilatoria, los tienen que sedar", comentaron.