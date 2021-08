Tras rumores de reconciliación con Danilo, Michelle Renaud se luce con coqueto bañador azul

Ciudad de México.- La actriz y conductora, Michelle Renaud, acaparó las miradas de sus fanáticos de redes sociales luego de compartir con ellos algunas imágenes donde saca su lado más coqueto durante sus vacaciones en la playa.

Por medio de su cuenta de Instagram, la estrella de Televisa publicó una fotografía en la que se muestra más guapa que nunca modelando un espectacular bañador de dos piezas en color azul, mientras goza del atardecer en la piscina.

Love is in the air (el amor está en el aire)", escribió la artista.