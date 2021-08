VIDEO: Integrante de 'Las Chiquirrucas' se disculpa por engaño a migrante para abusar de él

Guadalajara, Jalisco.- Tras la enorme polémica donde tres youtubers tapatíos, integrantes del grupo 'Las Chiquirrucas', engañaran y se burlaran de un migrante en Guadalajara, el integrante, Charlie de Aguinaga, ofreció una disculpa pública tras los actos de sus colegas.

Fue mediante su cuenta de Twitter donde el youtuber publicó un video donde aclara que él no estaba presente durante el encuentro con el migrante, y explica que él no estuvo de acuerdo con el actuar de sus compañeros.

"Creo que son acciones súper reprobables, estoy súper en contra de este tipo de acciones, creo que lo que pasó es algo que no debe de pasar, sé que estoy involucrado en esto, por acciones en el pasado."

Esto no quiere decir que estuviera de acuerdo con que pasara en ese momento, pero mi ignorancia me llevó a no hacer más nada, pero definitivamente no soy la misma persona y he tomado la responsabilidad por esto", dice en el clip.