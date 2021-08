VIDEO: ¡Trágico! Cantante del regional mexicano vive momento de terror: "Denle más duro"

Ciudad de México.- El cantante Edén Muñoz no sale de un problema cunado ya está metido en otro, y regularmente son accidentes que le suceden a él.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Esta vez, el vocalista de la agrupación Calibre 50 compartió un video en redes en el que narra el terrible suceso que vivió en sus vacaciones por la playa.

View this post on Instagram

Por medio de un video que compartió en su perfil de Instagram el intérprete de A la antigüita anunció que había sido atacado por medusas.

Quien sea que me esté haciendo brujería, díganle a su brujo que le eche más duro, que piquetitos de medusa no me van a echar a perder el lunes. Que le echen con todo, con todo porque no pueden".