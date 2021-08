"Vieja payasa": Galilea Montijo enfurece contra Escalona en 'Hoy' ¿y la corre de Televisa?

Ciudad de México.- Galilea Montijo estalló contra la conductora Andrea Escalona en pleno programa Hoy y le hizo un fuerte reclamo al aire. ¿Será que la quiere fuera de Televisa?

Todo sucedió luego de que esta mañana sorprendieran a Escalona con un gran ramo de flores y chocolates por su reciente cumpleaños número 35 (el cual celebró este pasado 6 de agosto).

Los conductores platicaban en una sección cuando de repente irrumpió a cuadro Lambda García para anunciar que la presentadora había recibido un romántico regalo de un supuesto admirador.

"¿Qué? Hay... me están molestando", reacciona sorprendida Andrea, a lo que Lambda le responde: "No, sí te las mandaron (...) Llegó alguien al foro y dijo: 'Son para la Escalona'".

Luego de que sus compañeros Raúl 'El Negro' Araiza, Martha Figueroa y Galilea Montijo se quedaran sorprendidos y la interrogaran sobre quién sería el supuesto 'pretendiente' que le envió el regalo, Escalona permaneció callada y solo se reía nerviosa.

Más tarde, durante el reality Los Chiquillos de Hoy, el cual es conducido por Galilea y en el que Andrea es madrina de algunos chiquillos que participan, Galilea cambió radicalmente el tema para aclarar algo con la hija de la fallecida Magda Rodríguez.

"Ya ven que le mandaron flores de cumpleaños... entonces que me voy corriendo y abro la tarjeta mana...", dice la tapatía y se dispone a leer lo que venía en la tarjeta, exhibiendo quién fue el que le mandó este hermoso regalo a su compañera.

Indignada, Gali explota en celos al saber que fue nada más y nada menos que el reggaetonero colombiano J Balvin quien se las envió, asegurando que a ella solo la "mandó felicitar":

¡J Balvin! A mí nomás me mandó felicitar pero no me mandó... no, ta' bien, ta' bien", dijo.