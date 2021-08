¡Ya tiene antojos! Lyn May desata polémica en TV Azteca al compartir detalles de su 'embarazo'

Ciudad de México.- La controversial vedette mexicana Lyn May brindó una entrevista exclusiva al programa de YouTube Chisme no Like para aclarar todas las dudas y preguntas luego de que anunciara que estaba embarazada y que el padre del bebé era su novio, Markos D1.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de una videollamada, la polémica concursante del reality ¡Quiero Cantar! en TV Azteca declaró que se apresuró a dar la noticia y que ahora no la puede confirmar, pues está esperando los resultados de unos estudios que ya se realizó. Además confesó que sí tiene antojos.

Tengo que hacerme estudios y todavía no me los entregan, me los dan el jueves. Todavía no siento nada, siento antojos como de estar comiendo", contó.

Cuando los conductores de Chisme no Like le preguntaron sobre si su embarazo era producto de la ciencia, ella contestó que lo había concebido de forma natural.

Sin embargo, May dejó en claro que es posible que no esté en la dulce espera y que solo se trate de una irregularidad en su menstruación.

No tengo gastritis, no tengo nada, afortunadamente con el ejercicio no tengo nada. No siento nada y no les puedo decir hasta que me den los estudios, a lo mejor es un retraso, todavía tengo mi periodo", añadió.

Fuente: Milenio y Chisme no Like