Colate abandona juicio contra Paulina Rubio; cede a la cantante la patria potestad de su hijo

Ciudad de México.- Nicolás Vallejo-Nágera, reconocido como Colate, confirmó sus intenciones de abandonar la lucha legal que mantenía con Paulina Rubio por las visitas y tiempos que pasaba cada uno con su hijo Andrea Nicolás.

A poco más de una semana de haber protagonizado su último encuentro frente a un juez, Colate se dio por vencido y reveló en entrevista para el programa Sale el Sol su propósito de no volver a ver a la madre de su hijo en una audiencia.

He decidido a partir de ahora ya no tengo abogado, porque realmente me doy cuenta que llevo 10 años de litigio y toda esta gente involucrada es toda una industria, yo ya no puedo más, me perece que es absurdo, super negativo para los niños, te hablo en general y por mi parte yo no quiero volver a una corte. Solo Dios sabe lo que vendrá, vamos día a día", explicó Vallejo-Nágera.