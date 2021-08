¡Golpe a Univision! Cantante arremete contra reportera de 'El Gordo y la Flaca': "Me das asco"

Ciudad de México.- A sus 41 años de edad, la cantante Noelia ha demostrado ser una mujer transparente y goza de plena seguridad, tanto que cuando está en desacuerdo con algo no duda en manifestarlo.

Recientemente, la puertorriqueña despotricó en contra de Tanya Charry, reportera de El Gordo y la Flaca y, aunque no se conocen los detalles de su rencilla, Noelia llamó desleal a la periodista de Univision.

"Personas que beben mi vino se alimentan en mi mesa, les celebro su día como realeza y se ‘vuelan’ en mi yate y después comulgan y engrandecen a mis enemigos, no son mis amigos", publicó Noelia.

Pen... no soy y menos el que duerme conmigo y las deslealtades tienen regalías, soy tan educada que dejé que pasaran unos días, pero hoy no dejaré pasar un minuto más sin decirte a ti… eres una desleal y me das más que asco. Dios existe".