¿Infiel a Erik Rubín? Andrea Legarreta se confiesa y admite que cometió grave error borracha

Ciudad de México.- Andrea Legarreta por primera vez apareció como invitada en el programa de YouTube del 'Escorpión Dorado' Peluche en el estuche y dejó en shock a decenas de internautas debido a las polémicas declaraciones y confesiones que realizó durante su intervención.

La conductora estelar del programa Hoy decidió relajarse para esta charla y contó sus más íntimas experiencias, como el tremendo oso que hizo cuando estaba de luna de miel con su esposo Erik Rubín.

Andy aclaró que en su juventud, nunca fue una persona que disfrutaba el alcohol y aseguró que ni le gustaba el sabor. Sin embargo, confesó que con el paso del tiempo decidió probar la bebida y en una ocasión hizo tremendo oso.

De pronto en alguna racha con 'El Borrego' Nava, mis amigos, mis primas de repente sí nos poníamos unas... sí me he puesto algunas", admitió Andrea.

'La Legarreta' contó al anfitrión que cuando se casó con Rubín realizaron un viaje a Las Vegas y al llegar a su destino, se enteró que su madre había estado muy delicada de salud y se molestó demasiado porque no le avisaron, por lo que decidió 'refugiarse' en el alcohol y armó tremendo alboroto en el hotel.

Me entero que mi mamá se puso muy grave, que la habían operado, me tomé dos tequilas y me puse hasta las chanclas, íbamos en el pasillo del hotel y todas las charolitas del run service yo pateándolas y ¡ah!, me puse muy locochona, pateando las charolas", contó Andy.