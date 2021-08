Jorge Clarividente denuncia amenazas de Vicente Fernández jr. y su novia para "callarlo"

Guadalajara, Jalisco.- El polémico Jorge Clarividente brindó una entrevista para el programa De Primera Mano para revelar que fue víctima de un nuevo ataque y declaró que sospecha que las culpables fueron Vicente Fernández jr. y su novia, Mariana González.

El famoso brujo explicó que se encontraba manejando en una carretera, cuando de pronto dos camionetas lo obligaron a bajar a una brecha. Sujetos armados lo bajaron de su vehículo y lo pusieron de rodillas con la manos en la nuca para amenazarlo.

Llegan con armas fuertes y se bajan dos personas y solamente me dicen que la le baje de yemas, que deje de hablar de Vicente Fernández jr. y de Mariana", dijo Clarividente.

Según Jorge, todo este altercado empezó cuando la hermana del empresario Carlos Mauricio Arriola, secuestrado y asesinado en 2016, le pidió que contactara a su pariente a través de un ritual, a lo cual accedió.

Mariana González supuestamente tuvo un romance de 2014 a 2016 con Carlos Mauricio, quien señaló desde el más allá y a través del cuerpo del brujo que fue ella la responsable de su muerte, algo que no le habría gustado escuchar a la modelo.

Esto ha llevado a Claridividente a señalar al hijo de Vicente Fernández y a su novia de narcotráfico y de ser los culpables de su agresión. Además, los hace responsables si su familia sufren algún daño, motivo por lo que ya interpuso una denuncia.

Si algo le llega a pasar a mi señora y a mis tres hijos, los hago totalmente responsables a ustedes dos. A mí no me importa su pisan la cárcel, pero se están pasando conmigo en todo el hecho, porque yo trabajé en la espiritualidad que se me buscó", concluyó.