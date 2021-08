¡Lucha por sobrevivir! Exhiben terribles males de Vicente Fernández: "Sordo y en depresión"

Ciudad de México.- Don Vicente Fernández sigue causando preocupación en el medio del espectáculo luego de su hospitalización hace unos días, pues tuvo que ser intervenido de urgencia y permanece grave e intubado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Debido al delicado estado de salud del 'Charro de Huentitán', los conductores de Chisme No Like Javier Ceriani y Elisa Beristain contactaron a varias personas cercanas al cantante mexicano para hablar de su salud.

Uno de los que habló con ellos fue el locutor Gustavo Alivite, quien dijo ser gran amigo del cantante, y dejó en shock a todos por sus declaraciones.

Según reportó, desde hace tiempo su hijo Gerardo había decidido aislarlo, ya que presuntamente 'Don Chente' había estado perdiendo la audición.

Gustavo comentó que en el año 2005 lo invitó a escuchar un disco y ahí se dio cuenta de que presuntamente ya no escuchaba bien.

Ahí me di cuenta que ya intentaba leer los labios, tal vez derivado de la necesidad porque ya no escuchaba muy bien (...) creo que fue algo de familia".

Incluso, señaló que habría padecido depresión derivado también de su pérdida de oído, lo cual presuntamente lo habría hecho beber en exceso.

Confesó que notó un radical cambio de ánimo en 'Don Chente' pues presuntamente antes no solía beber y de repente lo empezó a hacer muy seguido.

Él no tomaba casi porque decía que no le gusta el sabor. Yo me di cuenta que tenía depresión cuando empezó a tomar sistemáticamente en las presentaciones. Llegó a tomarse casi dos botellas por presentación. Yo estuve en una de cinco horas y casi se acabaron dos botellas de cognac".