¡Luto en el cine y la televisión! Fallece famosa actriz, expareja del 'Loco' Valdés

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles, salió a la luz la lamentable noticia de la muerte de la señora Rosa María Bojalil, conocida como 'Corinna'.

La mujer quien fue madre de Marcos Valdés y hermana de Felicia Garza, falleció a sus 78 años de edad luego de varios años de padecer de una enfermedad.

Vía llamada telefónica al programa Ventaneando, su hermana Felicia detalló que Rosa María "tenía un problema neurotemporal, su cerebro se estaba desgastando y sus órganos ya no estaban funcionando".

Felicia Garza también confesó que no ha tenido contacto con Marcos, luego de que hizo un desafortunado comentario respecto a su orientación sexual, por lo que no ha podido hablar con él tras el lamentable fallecimiento de su madre, aunque aprovechó los micrófonos para disculparse, por lo que hasta el momento, Marcos no se ha pronunciado sobre el lamentable fallecimiento de su mamá.

Cabe recordar que la enfermedad de Rosa María le causó una reducción de masa encefálica misma que le provocó una reducción de movimiento, desde hace algunos años y ver cómo su salud fue decayendo, fue algo muy duro para Marcos, según contó en una entrevista reciente.

En el mes de mayo de 2020, Marcos Valdés contó que se llevó un gran susto con su mamá pues se cayó y se lastimó la cadera, aunque decidió no llevarla a un hospital por temor a que se pudiera contagiar de Covid-19.

Fuente: TV Notas