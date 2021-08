Polémica actriz llega a 'Hoy', niega existencia del Covid-19 y la destrozan: "Cuánta ignorancia"

Ciudad de México.- La controversial actriz y cantante María Conchita Alonso de nueva cuenta está siendo blanco de las peores críticas pues sigue minimizando la existencia del Covid-19 y además defendió a su amiga Paty Navidad, quien está hospitalizada por esta enfermedad pero que en algún momento también se negó a creer en el virus.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La mañana de este miércoles la intérprete de Noche de copas dio una entrevista exclusiva al programa Hoy para pedir un alto a las críticas y burlas en contra de Navidad: "Ella no dijo que no existía, no entiendo cuál es la burla".

Asimismo, María Conchita mencionó que tampoco entiende porqué las personas les desean tanto a ella como a Paty que se contagien e incluso, señaló que hasta algunos les desean la muerte.

Todo se devuelve en la vida, son feos por dentro y por fuera y les va a dar a ellos así como están deseando, porque sí se de casos les ha dado fuerte", comentó.

Por último, la cantante aseguró que no hay libre de expresión en las redes sociales y lamentó que el mundo sea controlado "por máquinas".

Los televidentes del matutino de Televisa de inmediato se lanzaron en contra de Alonso por sus declaraciones y no han dejado de criticarla.

¿Qué estudiaron las señoras para ser tan inteligentes?".

Hasta dónde llega la ignorancia".

Nunca las he escuchado decir algo sabio".

Fuente: Programa Hoy