¡Shock en Televisa! Tras serle infiel, Paola Rojas habla de la hija que tuvo 'Zague' con su amante

Ciudad de México.- La conductora de Televisa Paola Rojas rompió el silencio sobre la infidelidad de su expareja Luis Roberto Alves, mejor conocido como 'Zague', y reaccionó a la presunta hija no reconocida del exfutbolista con la modelo colombiana Luz Piedad Martínez.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue en el 2019 cuando se difundió que presuntamente el comentarista deportivo de TV Azteca habría tenido una relación extramarital con Luz mientras seguía casado con Paola, de la cual habría nacido la pequeña Mía, de 3 años.

TVNotas reportó que 'Zague' fue demandado en junio de 2019 por la modelo colombiana, quien busca que el exfutbolista reconozca a la pequeña y pague una pensión, pese a comentar que él se ha negado a hacer la prueba de ADN y la acusa de extorsión.

Hace unos meses, la misma revista reportó que el brasileño de 54 años y Luz Piedad se habrían conocido en Playa del Carmen en 2016 y comenzaron una amistad "que después se hizo más íntima", aunque él estaba casado con Paola.

Él estaba casado, pero eso no fue impedimento; tanto Zague como Luz quedaron que sería una 'relación sin compromiso', y así anduvieron hasta mediados de 2017 que mi amiga quedó embarazada", contó una fuente.

En una entrevista para el programa de Imagen Televisión, De Primera Mano, la periodista de 44 años de edad aseguró que desconoce detalles de la supuesta relación que habría tenido su exesposo y padre de sus hijos con la modelo, quien desde hace tiempo padece cáncer.

Yo no tengo ninguna información distinta al respecto ni nada que decir tampoco, la verdad es que no sé nada diferente a lo que ya se había difundido antes, así que para mí las cosas siguen estando igual".

La conductora prefirió mantenerse al margen y agregó: "Te soy honesta, no estaba al tanto y no conozco los pormenores de ese caso y bueno... no voy a opinar de algo que no conozco", comentó Paola.

Por otro lado, la presentadora de Televisa contó cómo fue haberse contagiado por segunda ocasión de coronavirus a finales de junio, razón por la cual tuvo que ausentarse del noticiero y el programa de Unicable Netas Divinas.

Paola contó que aunque el virus le provocó síntomas "muy feos", agradece que no hubiera estado grave de salud.

Sí fue feo, la verdad, vaya que nunca estuve en riego, por lo que no debo de quejarme, hay quienes de verdad lo ha tenido más complicado y yo nunca estuve en riesgo, no bajó mi oxigenación, siempre pude respirar, el haber estado vacunada hizo una diferencia pero sí tuve síntomas muy feos", dijo.

La periodista confesó que sus hijos Paulo y Leonardo y su mamá también dieron positivo a Covid-19 mientras ella estaba aislada, motivo por el cual convivió unos días con sus hijos con normalidad, pero sin dejar de lado los cuidados médicos.

Nos separamos al principio para no contagiarlos y les hacía prueba, pero ya cuando salieron positivos, ya listo, pasamos una partecita de la enfermedad juntos y luego dio positivo mi mamá, que era quien me los estaba cuidado mientras yo estaba mal pero por fortuna ella no tuvo síntomas y mis hijos tampoco", finalizó.

Más escándalos de infidelidad

En 2018, se destapó otro escándalo de infidelidad del exfutbolista, el cual eventualmente detonó su divorcio meses después. 'Zague' protagonizó un supuesto 'hackeo' de fotos íntimas en el 2018 previo al Mundial de Rusia, las cuales exhibieron su traición a Paola.

En su momento, los ataques y burlas eran dirigidos injustamente para la periodista pese a que ella fue la que más sufrió por la descarada infidelidad del exfutbolista, mientras que a él hasta se le dio el apodo de 'Impresionanti'.

Hace unos meses, Rojas confesó lo difícil que fue toda la experiencia para ella y que trató de salir adelante por sus hijos y su trabajo, mismo que ahora la catapultó al éxito y es de las periodistas más admiradas de la televisión mexicana.

Fuente: TVNotas, Suelta la Sopa, Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento e Instagram @paolarojas