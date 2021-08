¡Tensión en Televisa! Tras dejar 'Hoy', Tania Rincón confiesa que no soporta ¿a Galilea Montijo?

Ciudad de México.- La exconductora de Venga la Alegría Tania Rincón confesó con qué famoso nunca volvería a trabajar, dejando a shock a todos en el foro de Televisa.

La originaria de Michoacán estuvo como invitada junto a Geraldine Bazán y Mariana Echeverría en el programa del conductor Faisy, Faisy Nights, transmitido por Unicable.

Al estar jugando en una dinámica llamada 'Preguntas al Chile', Faisy le lanzó una polémica pregunta a Geraldine y Tania: "¿Con qué famoso o famosa (y di nombres) no te gustaría trabajar y por qué?", le pregunta Faisy, a lo que Bazán primero contesta:

Ay, no sé... estoy tratando (de recordar). Mira, esque en específico no podría decirte quién pero sí me parece algo horrible alguien que no respeta el trabajo de los demás. Cuando llegan y no saludan y son como mala vibra y así. No es que no quiera volver a trabajar pero preferiría evitarlo".