¡Tragedia en Televisa! Famosa conductora deja en shock con grave noticia; sus hijos tienen Covid-19

Ciudad de México.- Los casos de Covid-19 continúan afectando a la industria del espectáculo y hace algunas horas la querida conductora de Televisa Cynthia Urías confirmó que lamentablemente, sus dos pequeños hijos dieron positivo a esta enfermedad.

A través de un video de TikTok que ya se volvió viral, la esposa del beisbolista Jorge Cantú confesó que decidieron que ella se quedaría al cuidado de los niños, por lo que estará ausente de Cuéntamelo YA! durante varios días.

He tratado de hacer los días divertidos para que no se sientan tristes, no ha sido fácil sobre todo para ellos, pero los cuidaría siempre bajo cualquier riesgo... van a estar bien", escribió Cynthia.