¡Adiós TV Azteca! A días del estreno de 'Exatlón', famoso atleta los traiciona y se une a Televisa

Ciudad de México.- TV Azteca se encuentra en la recta final para el estreno de la nueva temporada de Exatlón México y hace unas horas Televisa les dio un duro golpe al conseguir que uno de sus exparticipantes más recordados se uniera a ellos.

Durante la reciente transmisión del reality Guerreros 2021 el público de la televisora de San Ángel se llevó tremenda sorpresa al ver que como invitado estaba el luchador Hijo de Octagón, quien fue uno de los integrantes de la primera temporada de Exatlón que se estrenó en 2017.

Televisa invitó al aclamado atleta a participar en su programa de retos portando la camiseta de 'Leones' mientras que Carístico llevó la de las 'Cobras'. La aparición de ambos luchadores causó sensación y los televidentes no dejaron de aclamarlos.

Como se recordará, el Hijo de Octagón no acabó en muy buenos términos con la producción de Exatlón México pues actualmente los tiene demandados y les exige una enorme enorme económica de dos millones de pesos.

Porque no me quisieron pagar estos individuos; yo salí sospechosamente del reality show, y obviamente saliendo nada más exigí mi pago, yo no quería ni un peso más ni un peso menos", declaró.